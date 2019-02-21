روتانا تطرح “حالة خاصة جدًا” لـ أنغام

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات رسميًا ألبوم النجمة المصرية أنغام الجديد بعنوان “حالة خاصة جدًا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الألبوم الجديد يتضمن 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”. الجدير ذكره أن إصدار الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” طيلة الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي. لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “حالة خاصة جدًا”:

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