أحلام تطلق “كلمة زعل” بفيديو جديد.. شاهده!

متابعة بتجــــــــــــــرد: أعادت النجمة الإماراتية أحلام طرح أغنية “كلمة زعل” التي صدرت في ألبوم “أبتحداك” بفيديو جديد عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي. وخصّت أحلام جمهورها بالفيديو الذي تصدّرته صورة جديدة لها ظهرت فيها بشعر قصير وإطلالة كلاسيكية أنيقة جدًا. أغنية “كلمة زعل” من ألحان الموسيقار الكبير طلال، كلمات خالد المريخي، توزيع عصام الشرايطي ومكس جاسـم محمد. كلمات الأغنية: كلمــة زعل مــا ابيك اتجيب طاريها

يــا حلونا يــا حبيبي لا تراضينا

ارواحنــا ليــه بالفرقا نعنيها

وشــلون نقدر نعيش ان ما تلاقينا

حــرام نعمــل كذا ويش اللي حادينا

وقلوبنــا فــي لهيب الحب نكويها

لا تضيــع الوصــل دام الوصل بيدينا

زال العتــب والخواطــر زال مافيها

دامــك تبــي دنيتي ودنياك انا بيها

اليــا متــى انكابر ونقتل امانينا

ايامنــا بالزعل حرام نقضيها

طبعــي وطبعــك اذا حبينا حبينا لمشاهدة فيديو أغنية “كلمة زعل”:

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