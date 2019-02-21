بالفيديو.. هشام سليم لـ"العين الإخبارية": لا أتوقع نجاح أعمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الممثل المصري هشام سليم عن سعادته بتكريمه عن مجمل أعماله خلال مهرجان المركز الكاثوليكي المصري في دورته الـ٦٧.



وأكد هشام سليم أنه لا يتابع أعماله ولا يتوقع نجاحها، وأنه بعد انتهائه من أي عمل ينساه، فإذا شكره الناس عرف بنجاحه، وإذا تجاهلوه فلا يشعر بأي مشكلة.

وحول مسلسله "بين عالمين" قال هشام لـ"العين الإخبارية" إن أي مسلسل لا ينجح بفرد واحد، لافتا إلى تميز زميله طارق لطفي في العمل، موضحا أن هذا ما حدث في مسلسل "اختفاء" الذي تميزت فيه زميلته نيللي كريم.



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وأكد أنه كلما كانت مجموعة العمل قريبة ومتفاهمة كانت فرصة نجاح العمل أكبر.

ونفى سليم وجود أي إسقاط اجتماعي في مسلسل "بين عالمين" على الوضع في مصر، مشيرا إلى أن فكرة المسلسل تدور حول حرية الاختيار، وأنها قضية موجودة منذ بدء الخليقة.



