من باريس.. خالد يوسف يُعلن طرح "جريمة الإيموبيليا" في السينمات المصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المخرجُ السينمائي المصري خالد يوسف، طرح فيلمه السينمائي الجديد "جريمة الإيموبيليا" في دور العرض السينمائية المصرية اليوم.

وشارك خالد، مقطع فيديو لبرومو الفيلم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وذلك من الصفحة المُنتجة للفيلم "الشركة المصرية العربية للإنتاج السينمائي"، وبها تعليق: "النهاردة في دور العرض فيلم جريمة الإيموبيليا، عمارة قديمة كبيرة مليانة حكايات وأسرار".

الفيلم من إنتاج المخرج خالد يوسف، وبالتعاون مع المنتج أحمد عفيفي، ولم يُقم عرض خاص للفيلم كما هو معتاد في غالبية الأفلام السينمائية.

يأتي طرح الفيلم وسط تواجد خالد يوسف في باريس، وفي ظلّ تورطه في قضية الفيديوهات الإباحية، والمحبوس على ذمتها الفنانتان المصريتان منى فاروق وشيما الحاج، والراقصة كاميليا، وسيدة الأعمال منى الغضبان.

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فيلم "جريمة الإيموبيليا" يُشارك في بطولته طارق عبد العزيز وهاني عادل ودعاء طعيمة وماهر سليم وعزة الحسيني، وياسمين الهواري.

يُذكر أن المخرج المصري خالد يوسف، كشف عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار الفيديوهات الفاضحة، وذلك في مقابلة تلفزيونية له، موضحًا أنها تم تلفيقها له منذ أول مرة ترشح فيها لمجلس النواب عام 2015 لكي يتم منعه من الترشح أو إسقاطه في الانتخابات، لكن هذه المحاولات لم تُفلح.