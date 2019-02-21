شكرا لقرائتكم خبر عن محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت النجمة الكبيرة محسنة توفيق عقب مناداة اسمها من قبل الإعلامية جاسمين طه زكى، مقدمة حفل افتتاح مهرجان أسوان، ونظرا لصعوبة حركتها، حيت يلازم يدها العكاز، قفز مدير المهرجان حسن أبو العلا ورئيس المهرجان محمد عبد الخالق ليساعدونها فى الصعود إلى مسرح التكريم. وبمجرد صعودها إلى المسرح تعالت صيحات الهتاف والتصفيق للفنانة الكبيرة، خاصة وأنها قليلة الظهور للغاية. Advertisements وفى كلمتها عقب صعود المسرح، قالت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق :"أدين بالفضل لكل المصريين الذين لولاهم ما أصبحت الممثلة محسنة توفيق، فطيلة حياتى وأنا أسير خلف قلبى وعقلى فيما يعرض عليا من أعمال، واليوم أشكر كل القائمين على المهرجان، وكل الناس التى حضرت لدعمى".

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