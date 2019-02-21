منة شلبي بعد تكريمها بمهرجان أسوان: "السينما هي التي صنعتني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة منة شلبي، أثناء تكريمها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، إن السينما هي التي صنعتها.

وتابعت منة خلال كلمتها على مسرح المهرجان: "أنا مش عارفة أقول إيه، وشكرا للسينما ولأسوان وللأساتذة، السينما هي الحلم والسحر والحياة".

واختتمت منة شلبي كلمتها قائلة : "تحيا مصر وتحيا السينما".

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة تقام في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ فبراير الجاري.