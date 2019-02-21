لزواجه من أنغام.. زوجة الموزع أحمد إبراهيم ترفع دعوى طلاق للضرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أكد مصدر مطلع لمصراوي أن ياسمين عيسى زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قد تقدمت بدعوى طلاق للضرر، بعد زواجه من المطربة أنغام.

وكان مصدران مقربان من الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم قد أكدا لـ"الخليج 365" صحة ما تردد حول زواجهما، وقالا إن الزواج تم قبل شهرين، وسافر الزوجان لأداء العمرة سويا أول يناير الماضي، وبعدها توجها إلى باريس.

وأوضح المصدران أن زواج أنغام وإبراهيم جاء بعد تعاونهما في ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذي طرح اليوم الأربعاء، وتوليه مسئولية الإشراف عليه إلى جانب توزيعه 6 أغانٍ به.

وأوضح المصدر المقرب من أنغام أن المغنية الكبيرة كانت حريصة على أن تخبر بنفسها المقربين منها.

أحمد إبراهيم، هو الزوج الرابع للفنانة أنغام، بعد مهندس الصوت مجدي عارف، والموزع الموسيقي فهد، والفنان أحمد عز. وهو موزع موسيقي دخل عالم الفن منذ حوالي 17 عاماً، ووزع لكبار الفنانين العرب، ومنهم شيرين عبد الوهاب والتي وزع لها أغنيات "على بالي"، و"مشاعر"، و"متاخدة من الأيام"، و"أنت آخر واحد"، و"حبه جنة"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتني أخاف"، و"كلي ملكك".