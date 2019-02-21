نبيل الحلفاوي يعلق على أداء حمدي فتحي وغياب صلاح محسن بعد فوز الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على فوز النادي الأهلي على نادي الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وكتب الحلفاوي: "الوقت القصير الذي لعبه حمدي فتحي يؤكد فيه أهميته، مروان ما زال مشدودا لدوره كمحطة. لم نره بعد في دوره كسترياكر، بالمناسبة أكرر.. هنخسر صلاح محسن لو استمر حفظه في الفريزر أكتر من كده."
يُذكر أن النادي الأهلي فاز على الداخلية 3-1 في الدوري المصري ليصل للنقطة 45 ، ويحتل المركز الثالث بنفس النقاط مع بيراميدز، بينما يحافظ نادي الزمالك على صدارته لجدول الدوري.
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