محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه السيناريست محمد عبدالخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الشكر لكل داعمي الدورة الثالثة للمهرجان. وقال "عبدالخالق" في كلمته الذي ألقاها منذ قليل في حفل افتتاح المهرجان، أن المهرجان يحتفي بنضال المرأة من خلال أفلام من كافة أنحاء العالم. كما وجه الشكر في ختام كلمته للنساء حول العالم، وللمرأة الأسوانية بشكل خاص التي أطلق عليها اسم "حفيدة إيزيس".
يذكر أن الدورة الثالثة تقام في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مهرجان أسوان يوجه الشكر للمرأة الأسوانية ويصفها بـ"حفيدة إيزيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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