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حرصت الفنانة منة شلبي، على استقبال الفنانة محسنة توفيق على السجادة الحمراء لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثالثة، الذي يكرمفي هذه الدورة، النجمتين عن مشوارهما الفني.
وقامت منة شلبي بعمل مفاجأة لمحسنة توفيق
ومفاجأة "منة"، جعلت الفنانة محسنة توفيق تفقد السيطرة على دموعها، لتقوم منة شلبي بتقبيل يدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب منة شلبي.. محسنة توفيق تفقد السيطرة على دموعها في أسوان السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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