شاهد.. أنغام تطرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"

طرحت النجمة أنغام أغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 14 أغاني، وهي: هدنة.. كلمات صابر كمال، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي. ليلى.. كلمات كاترين معوض، ألحان هشام بولس، توزيع طارق عاكف. مطمنة.. كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد إبراهيم. أساميك الكتيرة.. كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع مادي. حبايبنا.. كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم. حالة خاصة جداً.. كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم. هتقول لربنا ايه.. كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم. بقول نسياك.. كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبيه، توزيع وليد فايد. على حسك في أيامي.. كلمات جمال الخولي، ألحان خالد عز، توزيع أحمد إبراهيم. ياريتك فاهمني.. كلمات نادرعبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع مادي. بتوصفني بتكسفني.. كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما. نزوة.. كلمات سلطان صلاح، ألحان خالد عز، توزيع نادر حمدي. ولا دبلت.. كلمات نورالدين محمد، ألحان أحمد العتباني، توزيع أحمد إبراهيم. هبدأ من الآخر.. كلمات عصام حسني، ألحان مصطفى العسال، توزيع كريم أسامة.

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