كتب - محمد فهمي: توافد عدد من نجوم الفن على حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة. وظهرت عدد من النجمات على السجادة الحمراء، أبرزهن لقاء الخميسي، ريم البارودي، درة، مادلين طبر. أبرزهن لقاء الخميسي، ريم البارودي، درة، مادلين طبر. كما حضر الفنان شريف رمزي، باسم سمرة، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد عبدالعزيز، المنتج محمد العدل. وتقام الدورة الثالثة في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ فبراير الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.