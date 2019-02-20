بالفيديو .. Scars on Broadway تطرح أحدث كليباتها

Scars on Broadway كتب - أحمد عمرو: طرح الباند العالمي Scars on Broadway، أحدث كليبات أغانيه بعنوان "Guns Are Loaded"، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يشاركهم في الغناء النجم العالمي دارون ملاكيان. "يوتيوب"، و يشاركهم في الغناء النجم العالمي دارون ملاكيان. يذكر أن الباند العالمي Scars on Broadway يتسعدوا لإحياء حفلتهم الغنائية يوم الأحد الموافق 3 مارس من الشهر المقبل، علي مسرح في سان دييجو، بولاية كاليفورنيا ألامريكية، و ذلك بمشاركة النجم دارون ملاكيان.

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