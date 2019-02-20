سعد لمجرد بصورة قديمة من طفولته.. شاهدوا كيف كان !

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 11:27 مساءً -

إسترجع الفنان سعد لمجرد ذكريات طفولته بصورة قديمة ظهر فيها مع والدته نشرها عبر حسابه الخاص على تطبيق “إنستغرام”. وظهر لمجرّد بالقرب من والدته يرتدي في قدمه حذاء والده. وارفق الصورة بتعليق: “أحبك والدتي ، هذا الحذاء لوالدي”.

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