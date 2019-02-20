متابعة بتجـــــــــــــــــرد: شاركت الديفا سميرة سعيد الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو قصير لها من استوديو التسجيل.
وبتعليقها على الفيديو، أشعلت سميرة حماس محبيها الذين ينتظرون كل جديد منها حيث كتبت: “ترقبونا.. قريبًا”.
الجدير ذكره أن آخر أعمال سميرة سعيد الفنية كانت أغنية “سوبرمان” التي طرحتها في موسم الصيف الماضي.
وحققت أغنية “سوبرمان” نجاحًا كبيرًا لدى إطلاقها حيث تصدرت لأسابيع عدّة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد من استوديو التسجيل: ترقبونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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