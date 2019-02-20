كارمن لبّس تنتقدُ غياب الأدوار الجيدة للفنانة بعد عمر الـ40 وتكشفُ الأسباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استنكرت النجمةُ اللبنانيةُ كارمن لبّس غياب الأدوار الجيدة التي تُكتب للسيدات في مثل عمرها، معتبرة أن مثل هذه العثرات لا توجد سوى بالدراما العربية.

وقالت لبّس لـ"فوشيا" إن المرأة في جميع مراحلها العمرية تعتبر مادة دسمة لموضوعات اجتماعية وإنسانية عميقة.

وأكّدت لبّس أن الفنان يسعى دائمًا إلى تقديم الأفضل ضمن مرحلة تطوره فنيًا وعمريًا، حيث لا يجب التوقف عند موضوعات معينة فقط لتقديمها عبر الشاشة معظمها يرتكز على قصص دخيلة على مجتمعاتنا.

وحول أعمالها وتحضيراتها للموسم الدرامي المقبل؛ أشارت النجمة اللبنانية إلى أنها تواصل حاليًا تصوير دورها في مسلسل "الحب جنون" خماسية "نيغاتيف"، متحدثةً عن دورها وملامح شخصيتها، إضافة إلى الأعمال الأخرى.