سارة الودعاني تضعُ مولودها الأول.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت خبيرةُ التجميل السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني، جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأول من خلال نشرها صورةً عبر "إنستغرام".

وظهرت الودعاني وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر له بفرحة، وهو ما يعكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفّقت داخلها تجاه مولودها.

وعلّقت على الصورة، قائلةً: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. رزقت بمولودي الأول (سعد) اللهم اجعله من عبادك الصالحين".

وسبق أن وجّهت الودعاني رسالة رومانسية لزوجها بنشرها صورةً برفقته على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق: "الحب وكل الحب.. أحمد الله ربي على رجل عن كل الرجال.. يغمرني ويحتويني ويسعدني.. اللهم أدم محبتنا طول العمر ولا تحرمني وجوده فهو كل حياتي".

وكانت الودعاني قد فاجأت متابعيها في يونيو الماضي بإعلانها الزاوج من شاب يُدعى عبدالوهاب، دون أن تُشير إلى أيّ معلومات إضافية عن هوية زوجها، وأُقيم حفل الزفاف في جزر المالديف.