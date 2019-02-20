شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: كل لحظة بقضيها مع بناتي بتكون عندي بالدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها مع ابنتيها.



شيرين مع بناتها

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "كل لحظة بقضيها مع بناتي بتكون عندي بالدنيا" حيث إنها تقدر الوقت الثمين الذى تقضيه مع بناتها كثيرًا حيث كانت تضع لإحداهما المكياج بعناية فائقة.

يذكر أن ألبوم "نساى" للنجمة شيرين عبد الوهاب نال أكثر من 27 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من إطلاقه على الموقع، ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية، وهم: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى"، ويذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب، واللذان اجتمعا من قبل فى كليب "كل ما أغنى".