شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. قدم 48 فيلما و 42 مسلسلا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل "جمال اسماعيل" ، والذى توفى عام 2013 بعد صراع طويل مع مرض القلب، الفنان الكبير امتعنا طيلة حياته بعدد من الأعمال السينمائية والدرامية، إذ قدم 48 فيلما فى السينما، و42 مسلسلا على الشاشة الصغيرة، أعماله أثرت فى وجدان جيل بأكمله، حيث شارك فى العديد من الأفلام السينمائية ومنها بياعة الجرايد عام 1963، شفيقة القبطية، واللعب مع الكبار، جزيرة الشيطان مع الفنان عادل امام، وعرق البلح، وغيرها من الافلام.

وعلى صعيد الدراما التليفزيونية شارك بكثرة في مسلسلات الأطفال التليفزيونية رغم أداواره فأنه من الممثلين الذين يملاون الشاشة حضورا، قدم إسماعيل مسلسلات الضور الشارد، الليل وآخره، المال والبنون، الملك فاروق، قلب ميت، القاصرات، وغيرها من الأعمال الدرامية الجيدة .

ولد إسماعيل في محافظة الشرقيه عام 1933، وحاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس عام 1957 وحاصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956 وهو شقيق الفنان القدير أنور إسماعيل التحق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي، حيث كانت تابعة لمصلحة الفنون، عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958، وقام بأخراج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات، كما قام بالاشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر عام 1961 انضم إلى فرقة التيفزيون، حيث اشترك في مسرحية شيء في صدرى، وقدم بعد ذلك مسرحيات ومهرجان الحب، وممنوع الستات عام 1963، والدبور، والسكرتيرة الفتى والعفاريت الزرق 1968 وسيدتى الجميلة 1969 وطبق سلطة وسندريلا والملاح.