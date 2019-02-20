شكرا لقرائتكم خبر عن اللى ملحقش أجازة نص السنة.. موسم شم النسيم يستوعب الأفلام المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج عدد من الأفلام من العرض فى موسم أجازة نص السنة رغم أن هذه الأعمال كانت مرشحة بقوة للمنافسة فى هذا الموسم ولكن بعضها لم يكن جاهزا بشكل نهائى للعرض والبعض الآخر اختيار موسم سينمائى تالى ليعطى بفرصة أكبر، خاصة وأن موسم نص السنة به عدد كبير من الأفلام المعروضة، ولذلك أصبح شم النسيم الأنسب لهذه الأعمال من أجل العرض فيها.

ولعل أبرز الأعمال التى كانت مرشحة للعرض فى نص السنة وتم تأجيلها لـ "شم النسيم" فيلم "سبع البرمبة" للنجم رامز الذى لم يكون جاهزاً للعرض فى نهاية شهر يناير الماضى وأصبح جاهزا الآن، والفيلم تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأساً على عقب.



سبع البرمبة

الأمر مختلف بالنسبة لفيلم "الكنز 2" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى وتم تأجيله أكثر من مرة، وكان مرشح بقوة للعرض فى موسم نص السنة ولكن تراجع صناعة فى النهاية، وأصبح موسم شم النسيم الأقرب لعرض الفيلم الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن"، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.



الكنز 2

ويدخل فيلم "راس السنة" قائمة الأفلام المرشحة للعرض فى شم النسيم بعدما كان مقرر طرحه فى الكريسماس ولكن تم تأجيله رغم جاهزيته للعرض، وهو بطولة اياد نصار، شيرين رضا، انجى المقدم، بسمة، هدى المفتى وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح والعمل تأليف محمد حفظى وإخراج محمد صقر.



اياد نصار فى راس السنة

فيلم "ضغط عالى" يدخل فى منافسات شم النسيم أيضاً بعدما بدأ صناع فى الترويج له وطرح التيزر الأول وأيضاً الأفيشات الدعائية، وذلك بعد 6 سنوات من تواجده فى العلب حيث تم تصويره عام 2012، والعمل بطولة نضال الشافعى، أيتن عامر، وهالة فاخر، وعمرو رمزى، ولطفى لبيب، وميمى جمال ورامى غيط وتأليف محمود صابر وإخراج عبد العزيز حشاد.