محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: قالت الفنانة ليلى علوي إن السينما المصرية تدعم المرأة، وتسلط الضوء علي قضاياها المختلفة، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان أسوان لسينما المرأة. ونشرت "علوي" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء مشاركتها في افتتاح المهرجان، وعلقت قائلة: "السينما المصرية طوال تاريخها، بتقدم الدعم للمرأة، وبتسلط الضوء علي قضاياها المختلفة". وأضافت الفنانة ليلى علوي: "مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة موجه بشكل أساسي عشان نعزز دور المرأة، أتمنى افتتاح موفق وناجح ويقدم صورة كويسة لمصر ". يذكر أن النجمة ليلى علوي تترأس للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لمهرجان أسوان خلال دورته الثالثة والتي تنطلق اليوم حتى 26 فبراير الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| ليلي علوي عن مهرجان أسوان الدولي: "أتمنى افتتاح موفق وناجح لمصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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