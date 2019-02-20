بدء توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

توافد عدد من نجوم الفن على حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وظهرت عدد من النجمات على السجادة الحمراء، أبرزهن لقاء الخميسي، ريم البارودي، درة، مادلين طبر.

كما حضر الفنان شريف رمزي، باسم سمرة، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد عبدالعزيز، المنتج محمد العدل.

وتقام الدورة الثالثة في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ فبراير الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة.