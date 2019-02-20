طاردته شائعة بأنه شقيق أحمد رمزي.. معلومات عن سيف الله المختار في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصري سيف الله المختار، واحد من أشهر من قدموا الأدوار الثانية والثالثة في السينما المصرية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن سيف الله مختار.

- ولد سيف الله المختار في القاهرة عام 1933.

- شارك سيف الله المختار على مدار مشواره الفني في العديد من الأدوار القصيرة، وكان يغلب على أدواره طابع السذاجة والشخص المخمور الذي لا يعي ما يقول.

- في كل أفلامه تقريبا، كانت له لازمة شهيرة أثناء الحديث، حيث كان يقول دائمًا (أباااا) كعلامة على تعجبه من شيء ما.

- من أشهر أفلامه "ممنوع في ليلة الدخلة، رجب فوق صفيح ساخن، الراقصة والطبال، الاحتياط واجب، هنا القاهرة".

- تعتبر جملته الشهيرة "يا بتوع البنزيما" في فيلم "محطة الأنس" ليونس شلبي وسعيد صالح، من أشهر جمله على الإطلاق.

-- انتشرت عقب وفاة الفنان أحمد رمزي، شائعة بأنه هو الأخ الشقيق للفنان أحمد رمزي وهي شائعة غير صحيحة، حيث إن الفنان أحمد رمزي له شقيق واحد اسمه حسن ويعمل في مجال الطب.

- توفى سيف الله في عام 1989 عن عمر يناهز 56 عامًا.