محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
نشر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن احتفاله بعيد ميلاد ابنيه "عبدالله وعبدالرحمن".
وكتب الشريف: "النهارده عيد ميلاد عبدالله وعبدالرحمن، ربنا يحميكوا ويبارك فيكوا أنتوا وأختكوا ومامتكوا".
ونشرت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" فيديو من احتفالها بعيد ميلاد أبنائها التاسع، واحتفلت الأسرة بتورتة عليها صورة فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له اللاعب المصري محمد صلاح.
يُذكر أن اَخر أعمال الفنان يوسف الشريف كان فيلم "بني آدم" من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر بتورته تحمل صورة فريق ليفربول..يوسف الشريف وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.