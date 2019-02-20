باسل خياط عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

انضم النجم السوري باسل خياط، إلى لجنة تحكيم مسابقة الحريات وحقوق الإنسان، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ8 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من 15 إلى 21 مارس المقبل، وتحمل اسم الشهيد الحسيني أبوضيف والتي تعرض 10 أفلام .

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الحريات كلًا من: المخرج المصري سمير سيف، والناقد الفرنسي أوليفيه بارليه والمنتج والمخرج اللبناني سام لحود، والمخرج المصري شريف مندور.

ويعرض في مسابقة أفلام الحريات 10 أفلام وهي: "ألجانيش" إخراج ليا بلترام، وهو إنتاج مشترك بين إيطاليا وإثيوبيا، و"توب العيرة" إخراج لين الفيصل، وإنتاج الإمارات والأردن ولبنان، و"كفر ناحوم" نادين لبكي من لبنان، و"المغفرة" و"سر السلام" إخراج كاتسي لونج، وإنتاج الولايات المتحدة وروندا، و"بيت النهرين" إخراج مايا منير من سوريا، و"رحمة الأدغال" إخراج جويل كراكيزي من روندا، و"سمكة ذهبية سمكة إفريقية" وإخراج توماس جراند، إنتاج فرنسا والسنغال، و"تجربة قوس قزح" وإخراج كرستينا كالاس، وإنتاج الولايات المتحدة واليونان وألمانيا، و"روبن" إخراج كيفن شموتسلر وتوبياس شموتسلر، من إنتاج ألمانيا وجنوب أفريقيا، و"حلم الحب" إخراج آرتو جيليه، من بلجيكا، و"طفح الكيل" إخراج محسن البصري، من المغرب.

يذكر أن، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، وتقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.