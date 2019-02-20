إيرادات الثلاثاء .. "نادي الرجال السري" في المقدمة و"قصة حب" يلاحقه

محمد اسماعيل - القاهرة - واحتل المركز التاسع فيلم "عمر خريستو"، بعدما حقق أمس 2308 جنيهًا. "عمر خريستو" قصة عاطف عبداللطيف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، بطولة لطفي لبيب، دومينيك حوراني، سامي مغاوري، أحمد التهامي، عاطف عبداللطيف، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، ياسر علي ماهر، ريهام عزيز، مارتينا عادل، يسرا المسعودي، زينب عبدالوهاب، محمود تركي، أحمد السلكاوي، إخراج سيف

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