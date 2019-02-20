ندى بسيوني تعلق على أهداف الأهلي بالشوط الأول في مباراته مع الداخلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على أهداف النادي الأهلي في الشوط الأول من مباراته مع الداخلية.
وكتبت ندى بسيوني: "هدفين أجمل من بعض تيكي تاكا وفينت وكوبري، ملخص الشوط الأول".
يُذكر أن النادي الأهلي تقدم على نادي الداخلية بهدفين في الشوط الأول، سجلهما محمد هاني وجونيور أجاي.
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