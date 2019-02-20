افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنطلق بعد قليل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس هيئة أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكلمة لوزير الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس المهرجان ويقوم بإخراج الحفل هشام عطوة، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه.

ويحرص على حضور حفل الافتتاح مساء اليوم عدد من نجوم الفن ومواطني محافظة أسوان وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

ويختتم حفل الافتتاح فعالياته بعرض الفيلم المكسيكي دوس فريدا dos farida من إخراج الكوستاريكية العراقية التشيلية عشتار ياسين والفيلم من إنتاج شركة أستري فيلم التي يرأسها لويس جارييه، ويعرض الفيلم باللغة الإسبانية ويبلغ مدة عرضه 92 دقيقة.

وترصد أحداث الفيلم العلاقة التي كانت تربط الرسامة المكسيكية فريدة كاهلو وممرضتها الكوستاريكية جوديث فيريتو خلال السنوات الأخيرة من حياتها بمنزلها الأزرق في المكسيك.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: "نكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل الختام.

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان: "يتنافس خلال فعاليات المهرجان في دورته الثالثة مجموعة مميزة ومتنوعة من كل أنحاء العالم وخاصة التي تهتم بقضايا وهموم المرأة أو التي تشارك بها المرأة علي مستوى الكتابة والإخراج.

ويعقد على هامش المهرجان هذا العام ورش سينمائية لفتيات أسوان وللشباب من الجنسين.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل النجمة المصرية ليلى علوي وتضم في عضويتها المنتج إلياس خلاط والمنتج الفرنسي جاك بيدو، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، والفنانة سعاد حسين. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا رئيساً، والنجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني الفلسطيني يحيى العبد الله" أعضاء.

ويقيم المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع".

وتهتم الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائي، وسيقوم كل متدرب فى ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة". والمهرجان يقدم أيضا لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج "محمود سليمان"، وتهتم الورشة بالتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، ويشارك كل متدرب فى صناعة فيلم يقدم فى نهاية الورشة. المهرجان يقدم أيضا في دورته الثالثة ورشة للرسوم المتحركة للكبار ويشرف عليها "د. أشرف مهدى"، وتستهدف الورشة الشباب من سن 18 إلي 35 سنة، ويقوم خلالها الطلاب بالتدريب على تقنيات تحريك الرسوم وتطبيقها على لوحات الفنون التشكيلية المصرية. كما يقيم المهرجان ورشة للرسوم المتحركة بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة ويقوم بالإشراف عليها والتدريب الفنان "إبراهيم سعد"، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة. وتضم ورش المهرجان أيضا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقى للمخرجة "عايدة الكاشف"، وتستهدف الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان ويتم إنتاجها هذا العام.