بالفيديو: كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج بسبب البخور في الرياض

تعرضت المطربة المصرية كارمن سليمان، لموقف محرج أثناء زيارتها لأحد الأماكن العامة في مدينة الرياض؛ حيث فوجئت بطلب من بعض الفتيات هناك لاستخدام البخور.
وأكدت كارمن أنها لم تكن تعرف طريقة استخدامه: ” أنا جبت العيد على رأي حبايبي في السعودية، قالولي اتبخري قلتلهم اتبخر إزاي، قالولي هاتي الدخان عليكي بإيديك كده، وكانت النتيجة لاحول ولا قوة إلا بالله ” .
ومن الجدير بالذكر، أن كارمن سليمان، كانت قد انتهت خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنيتها الوطنية الجديدة ” شهامة وجدعنة ” مع الشاعر محمد البوعة، والملحن شريف إسماعيل، والموزع محمد هارون، فيما من المفترض أن تطرح خلال الفترة المقبلة.
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