نشرت الفنانة مريم حسين عبر تطبيق سناب شات مقطع فيديو مع ابنتها الأميرة وهي تحدثها، وحرصت كالعادة على إخفاء ملامح وجهها. وبدا في المقطع الطفلة وهي تنادي والدتها وتحاول لفت نظرها باتجاهها بينما الممثلة المثيرة للجدل كانت تركز نظرها على الفيديو الذي تلتقطه للطفلة وهي تحاول طلب شيء من والدتها.

وأشارت حسين أن الطفلة تشعر بالإنزعاج الشديد إذا لم ترد عليها، وهو ما بدا واضحا في المقطع وكتبت في تعليق قائلة: “تنقهر لما ما رد عليها”، مع إيموجي ضاحك، مما أحدث ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين انتقدوا عدم ردها على الطفلة المنزعجة لاستكمال الفيديو وأخذ اللقطة التي تظهر انزعاج الطفلة لأنها تطلب شيء من والدتها التي لا ترد.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مريم حسين تتعرض لانتقادات لاذعة من جمهورها بسبب ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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