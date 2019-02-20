بعد أن لقّبه ناصر القصبي بـ خليفته.. الطفل السعودي محمد الحربي: هكذا زادت ثقتي بنفسي- صور

اكتسح الطفل السعودي محمد الحربي صاحب لقب “أصغر ممثل في العالم العربي”التلفزيون ببراعة لم يسبقه إليها أحد، فأبدع في تأدية أدوار ذات صيتٍ عالٍ في جميع الأعمال الرمضانية السعودية لعام 2018، من إعلانات ومسلسلات ناجحة، وشارك في الجنادرية وفورمولا E، إذ وضع من خلال حضورهما بصمتَه على جميع أعمال السنة المميزة. التقت به “سيدتي” للحديث عن بداياته، وما يخفيه هذا الطفل الجريء، فإليكم ما قاله..

كيف تدرس العروض المقدَّمة لك؟ وما هي الأعمال المرفوضة تأديتها من قِبَلِكَ؟

أدرس العروض مِن حيث المحتوى المقدَّم لي والهدف منه، وأفضِّل في المحتوى أن يكون تربويًّا وهادفًا.

برأيك ما الذي يميزك لتُقدم فرصًا رائعة كالظهور في مسلسلات رائجة من الدرجة الأولى مثل «سيلفي» و«شباب البومب» و«العاصوف» والتمثيل في «أوبريت الجنادرية» والعديد من الإعلانات الرائدة؟

الذي يميزني في الأعمال هو الجرأة وعدم الخوف أمام الكاميرا، بالإضافة إلى الارتجال في النص وفي دائرته، وهذه المميزات لاحظت أنها تخفِّف الجهد على المخرج.

كيف تدربتَ على ممارسة التمثيل؟ وكيف دخلت المجال؟

كنت أعشق التمثيل منذ صغري، وأول ظهور لي في المسرح كان بعمر 4 سنوات، وتحديدًا في اليوم الوطني للمملكة، والذي درَّبني واكتشف موهبتي حينها المخرج عبد الغني الحادي، وقد أعطاني دورًا أساسيًّا في مسرحية «يُحكى أن» برغم صغر سني.

كم يبلغ عمرك الآن؟

عمري هو 9 سنوات.

ما شعورك بحصولك على لقب «أصغر ممثل في العالم العربي»؟

أمرٌ مُفرِح جدًا، وأعدُّه فخرًا لي ولكل الشعب السعودي.

ما هو شعورك بالتمثيل أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في مهرجان الجنادرية؟

شعوري بالتمثيل أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كان شعورًا جميلاً جدًّا، جعلني أصبح في قمة سعادتي.

كيف يؤثر عملك في دراستك؟ وهل تُضطر إلى التغيُّب بشكل مستمر لارتباطك بأعمال؟

أنا حريص جدًّا على دراستي برغم صعوبتها، لأنني أدرس في مدارس عالمية مناهجها باللغة الإنجليزية، وحتى لا أتأخر عن زملائي أتعامل مع معلمة خاصة تعوِّض لي ما فاتني من الدروس، وهم يتفهمون طبيعة عملي.

كيف استقبلَ أصدقاؤك رؤيتَك على الشاشة ومن ثَمَّ شهرتك؟

أصدقائي ومعلماتي معجبون بي للغاية، ويدعمونني في كل مرة يرونني فيها على الشاشة.

من المتعارف عليه أن النجاح يبدأ بالفشل، هل طُبِّقَ هذا المبدأ على مسيرتك؟ وأين كان الفشل؟

الحمد لله لم أواجهْ أي فشل في مسيرتي الفنية، وذلك بفضل والدتي الإنسانة العظيمة حنان الحربي.

هل تطمح لخوض مجال آخر غير التمثيل؟

بالطبع لا، فأنا ميولي فقط للتمثيل، ولا أحب تخطِّيه.

ناصر القصبي يناديني «ابني الصغير»

ماذا يشكِّل الفنان ناصر القصبي في حياتك؟

أعجز عن وصف أستاذي ناصر القصبي، لأنه إنسان داعم لي.

ما هو شعورك بنيل لقب «خليفة ناصر القصبي»؟ ولماذا تحرص على ذِكْرِهِ في بداية التعريف بنفسك برغم نيلك عدة ألقاب أخرى؟

لأنني أرى نفسي مشابهًا فعلًا لناصر القصبي بقوَّتِهِ وأدائه الجميل، كما أنني أستمد قوتي من هذا اللقب.

متى مُنِحت لقب «خليفة ناصر القصبي»؟

منحه لي الفنان ناصر القصبي بعد حلقة «عبودي الخجول» لأنها كانت من بطولتي، كما أن الحلقة فازت بالمركز الأول في «سليفي 3»، وأثنت على أدائي في هذه الحلقة الفنانة ريماس منصور، وقالت لي: «أنت نجم وستكبر وتكون نجمًا بإذن الله».

كيف هي علاقتك به؟

علاقة قوية جدًا للدرجة التي يناديني فيها بـ«ابني الصغير».

قابلت العديد من الشخصيات المهمة، ما شعورك بذلك؟

أنا طفل ولقائي شخصيات لها قوة في الدولة والمجتمع يجعلني سعيدًا، وأكسب منهم الخبرة والأخلاق.

شارِكْنا نصيحةً أفادتك في مشوارك الفني؟

كل شخص وصل إلى الشهرة من الضروري أن يستمر في الطريق الصحيح، ويبعد عن كل أمر يؤثِّر في حياته الفنية إلى جانب ما يشكِّل من الخطر عليها.

بعيد عن الغرور كيف تدير تصرفاتك خارج المنزل كونك أصبحت مَحَطَّ الأنظار فجأة وقدوةً لعدد من الأطفال؟

أكون إنسانًا عاديًّا جدًّا وبعيدًا عن الغرور وكأنني غير مشهور.

كيف هو محمد في المنزل؟

محمد في المنزل يحب اللعب مع أشقائه.

أي دور كان له الفضل في تقديمك للجمهور؟

بصراحة أرى لـ«سيلفي» و«نجوم صغار» الفضل الكبير.

ما هو شعورك برؤية أحمد حلمي في برنامج «نجوم صغار»؟

شعوري بلقاء أحمد حلمي شعور لا يوصف أبدًا.

بعد سلسلة من النجاحات المستمرة إلى أين ستصل؟

طموحي ليس له أي حدٍّ معين، فسأواصل وأواصل إلى أن أصبح «ممثل قد الدنيا»، وأسعد جمهوري الجميل.

ماذا يعني لك الحدث الضخم فورمولا E وكيف كانت مشاركتك خلاله؟

حدث الفورمولا E كان بالنسبة لي أمرًا مميزًا ومختلفًا، وقد التقيت بشخصيات كبيرة خلاله.

في أحد الفيديوهات وعدك المؤثر زيد السويداء بتقديم عمل يجمعكما.. فهل وفى بوعده؟

نعم لقد وفى به، وانتظروني في عمل قوي جدًّا معه.

بمن تتمنى الالتقاء؟ ومع من تتمنى التمثيل؟

أتمنى أن ألتقي بالأمير محمد بن سلمان مرةً أخرى، وأتمنى التمثيل مع عادل إمام وأكون معه على خشبة المسرح.

قابلتَ عددًا من المشاهير.. هل كان لهم أثر في تطوير موهبتك؟ مثل مروة محمد وعبد الله السدحان ومريم الغامدي ويوسف الجراح وعلي المدفع وحبيب الحبيب وناصر القصبي؟

نعم بالتأكيد لهم أثر كبير في تطوير موهبتي، لأنني أتعلَّم منهم الكثير وأستفيد باستمرار.

يندم عدد كبير من المشاهير على عدم ممارستهم مراحل عمرهم الصحيحة وانهماكهم في العمل، كيف تتفادى ذلك؟

من الخطأ ألَّا يمارس الإنسان حياته بكل مراحلها، وأنا الحمد لله أعيش طفولتي وحياتي مع أهلي وأصدقائي، لذا لا تؤثر شهرتي في طفولتي أو تحرمني منها.

ما الذي أضافته الشهرة لشخصيتك؟

زادت الشهرة ثقتي بنفسي، وساهمت في إبراز شخصيتي، كما منحتني مكانة في المجتمع وحبًّا من الجميع.

كيف تعمل على تمييز مسيرتك الفنية؟

أختار بحرص كي تكون الأعمال التي أشارك فيها مناسبة لي، بحيث تكون قوية لا تُنزلني عن المستوى الذي وصلت إليه من خلال مشاركتي في بطولات وأدوار مهمة ومحورية، وأطمح أن تصل مسيرتي الفنية إلى أعلى القِمَم بإذن الله.

إشادة أثَّرت فيك من أحد المشاهير.. من هو؟

الفنانون حبيب الحبيب وأسعد الزهراني وخلف وريماس منصور والمخرج أوس، وكذلك مدير الإنتاج عماد العنزي.