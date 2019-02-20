بالصور.. ميريام فارس تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

نشرت المطربة ميريام فارس، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، صورا أثناء وجودها فى مصبغة لغسيل الملابس.
واكتفت ميريام فارس بالتعليق على الصورة كاتبه: "اثناء تواجدى داخل المصبغة" وهوما جعل عدد من متابعيها يسألون عن السر وراء تصويرها داخل مصبغة حيث ردد البعض أنها صور من كليب جديد
يذكر أن ميريام فارس عادت إلى الغناء بعد فترة من الغياب بسبب تعرضها إلى وعكة صحية شديدة ألزمتها الفراش لمدة طويلة وكانت عودتها من خلال كليب أغنية "قومى".
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