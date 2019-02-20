حلمي بكر يفاجئ جمهور كاظم الساهر بهذا التصريح

بعد إثارة موضوع رفض الفنان العراقى كاظم الساهر إقامة حفلات فى مصر وتجاهله التعليق على الأمر، صرح الموسيقار حلمي بكر أن امتناع الفنان كاظم الساهر عن الغناء في مصر في ظل عدم غنائه أو زيارته خلال ما يزيد عن الخمس سنوات أن الغناء في الدول العربية مسئولية تقع على عاتق جميع نجوم الغناء لأنه في ظل غيابهم في الفترات الأخيرة تسبب ذلك في ظهور "فقاعات غنائية" اتخذوا من البانجو والمخدرات موضوعًا لأغنياتهم، مما ساهم بشكل كبير في انحدار الذوق العام في مصر في السنوات الأخيرة.
وتابع حديثه لـ"الوفد":قائلًا إن مسألة غياب كاظم الساهر عن إحيائه حفلات داخل مصر ليست مقتصرة على الأراضي المصرية فقط، فأين هو وغيره من نجوم جيله من لبنان وغيرها من بلدان الأخرى التي لم يزوروها لفترات طويلة.
وحول الشائعات التي كانت خرجت في أبريل الماضي عن إحياء كاظم الساهر لأربعة حفلات غنائية داخل مصر بينهم ثلاثة حفلات لدعم السياحة المصرية قال: "بكر ان هذا ليس صحيحًا على الاطلاق،من مرحلة التعاقد هذا لم يحدث لأنه من غير الممكن أن يعلن متعهد عن قدوم فنان لإحياء حفلة ويكون قد دفع المال الخاص بها ويتراجع في ذلك دون أن يعلن أسباب التراجع سواءًا كانت منه أو من الفنان الذي يتحمل شرط جزائي، لذلك هذا لم يحدث قط.
وعن الموقف المصري الذي يجب أن يتخذوه المسؤولين عن مجال الفن في مصر من الفنان كاظم الساهر وخاصة أن مصر كانت من الأسباب الرئيسية في صناعة شهرته هو وفنانين جيله قال حلمي بكر أن المسؤولين في مصر مسؤولين بلا مسؤولية، فالمهنة رغم أن في الأساس مهنة خاصة بالفن وصناعته وصناعة الفنان فقد حولوها إلى وظيفة مهمة العاملين فيها البحث عن الكادر أخر الشهر، ومرة أخرى إذا كان هؤلاء يمارسون دورهم بشكل سليم وفعال كان هؤلاء .
ولم تكن هذه هى المرة الأولى
وكانت المرة الثالثة فى عام 2011 عندما وُجهت الدعوة إلى كاظم للمشاركة فى مهرجان غنائى بعنوان "من أجل مصر" وكان هذا أول مهرجان غنائى يتم التنظيم له بعد ثورة يناير لتنشيط السياحة ودعم الثورة المصرية، إلا أن كاظم رفض أيضا المشاركة به متعللا بعدم جدية الجهات المنظمة، رغم موافقة عدد كبير من النجوم الذين أعلنوا عن تبرعهم بأجرهم من أجل دعم السياحة فى مصر منهم الراحل وديع الصافى وجورج وسوف ونوال الزغبى وصابر الرباعى وحسين الجسمى وغيرهم من النجوم.
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