يوسف الشريف وزوجته يخفيان وجهيّ ابنيهما في أحدث ظهور

حرصت إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على الاحتفال بعيد ميلاد نجليهما عبد الله وعبد الرحمن التاسع، ولكنها تعرضت لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى لتعمدها إخفاء وجهيهما، وكتبت إن ذلكاحتراما لخصوصيتهما.
يوسف الشريف قدم أحدث أعماله الدرامية مسلسل "كفر دلهاب" ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته محمد رياض، وروجينا، أحمد
واحدث أعمال الشريف السينمائية فيلم "بنى آدم" وشارك فى بطولته أحمد رزق، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، خالد كمال، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينجرى فيلمز.
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