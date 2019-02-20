يوسف الشريف وزوجته يخفيان وجهيّ ابنيهما في أحدث ظهور

كتبت_إسراء البيهوني

حرصت إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على الاحتفال بعيد ميلاد نجليهما عبد الله وعبد الرحمن التاسع، ولكنها تعرضت لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى لتعمدها إخفاء وجهيهما، وكتبت إن ذلك

احتراما لخصوصيتهما.

يوسف الشريف قدم أحدث أعماله الدرامية مسلسل "كفر دلهاب" ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته محمد رياض، وروجينا، أحمد

سعيد عبد الغنى، سهر الصايغ، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد نادر جلال.

واحدث أعمال الشريف السينمائية فيلم "بنى آدم" وشارك فى بطولته أحمد رزق، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، خالد كمال، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينجرى فيلمز.