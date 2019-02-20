بالفيديو.. وائل جسار يطرح أحدث أغانيه "شكله بيهزر"

طرح المطرب اللبناني وائل جسار، منذ قليل، أحدث أغنياته بعنوان "شكله بيهزر"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعدما طرحها عبر تطبيق الأغاني الشهير"أنغامي".
ومن ناحية أخرى يستعد وائل جسار، لإحياء حفل غنائي يوم 22 مارس المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى
وكان جسار طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ليلة هنا" وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان نور السعد، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، منتج منفذ جمال ياسين، وهي من إنتاج شركة أربيكا.
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