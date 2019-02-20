شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج واحد مش كفاية.. أفلام شارك فى إخراجها 3 مخرجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخرج هو كلمة السر في السينما، والجميع ينتظر توجيهاته وكلماته، وقد تكون أكثر ثلاث كلمات ينتظرها الجميع من المخرج، ويكون لها مفعول السحر هي "أكشن ، استوب، فركش"، وهو الذي يأتي على قمة الهرم في الفيلم السينمائي وكما يقولون أهل الدراما "إنما ينسب العمل إلي المخرج"، وعلى هذا الأساس يكون للفيلم مخرج واحد وهذه هي القاعدة أما الاستثناء فهو أن يكون للفيلم الواحد ثلاثة مخرجين، فهذا ما نعرضه في التقرير التالي :



فيلم ثلاث نساء

البداية بفيلم "3 نساء" إنتاج عام 1968، ويحكي ثلاث قصص منفصلة عن ثلاث نساء من تأليف إحسان عبد القدوس، القصة الأولى بعنوان "هناء " إخراج محمود ذو الفقار بطولة ميرفت أمين وصلاح ذو الفقار، والثانية باسم "توحيده" إخراج صلاح أبو سيف بطولة هدى سلطان وشكري سرحان، والثالثة:"شمس" إخراج هنري بركات بطولة صباح وأحمد رمزي.



البنات والصيف

ثانى الأفلام هو "البنات والصيف" إنتاج عام 1960، يحكي ثلاث حكايات ممنفصلة عن الصيف، الحكاية الأولى من إخراج عز الدين ذو الفقار بطولة مريم فخر الدين وكمال الشناوي، والثانية إخراج صلاح أبو سيف بطولة سميرة أحمد وحسين رياض، والثالثة إخراج فطين عبد الوهاب بطولة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني.



البنات والصيف



البنات والصيف 2



فيلم ثلاث قصص

ثالث الأفلام "3 قصص" انتاج 1968، وحملت القصة الأولى اسم "دنيا الله " إخراج إبراهيم الصحن تأليف نجيب محفوظ بطولة صلاح منصور وناهد شريف، أما القصة الثانية فكانت بعنوان "خمس ساعات "إخراج حسن رضا تأليف يوسف إدريس بطولة رشوان توفيق ونادية لطفي، والثالثة "إفلاس خاطبة"إخراج محمد نبيه تأليف يحيى حقي بطولة سميحة أيوب وعبد المنعم إبراهيم.