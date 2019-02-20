شكرا لقرائتكم خبر عن من "يوما" إلى "زى".. رحلة غنائية جديدة لـ صابرين الجنحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سكنت في ضلوعي داويتني، دفيتني ومبعد، وفيتني، وفيتني، وفيتني".. بمثل هذه الكلمات قررت المطربة التونسية صابرين الجنحانى الانطلاق فى رحلة غنائية جديدة عبر إطلاق أولى أغنيات مشروعها الموسيقى الجديد "داويتنى".

"زي" هو الاسم الذى اختارته صابرين ليعبر عن رؤيتها الغنائية الجديدة المستقلة عن مشروعها التونسي السابق "يوما"، التجربة الثنائية المثيرة للجدل والتى جمعتها مع الموسيقى التونسي رامي الزوغلامي واعتمدت فقط على فردين بالاتكال على تيمة المزيكا الإكوستيك البسيطة، بين الصوت الأنثوى وموسيقى الجيتار، وحققت نجاحًا جماهيريًا بجولاتها الغنائية العربية، وأطلقت العام الماضى أول ألبوماتها "غبار النجوم"، ومن أشهر أغانيها "شو" و"حبيتك" و"100 حاجة فيك".

سبب الانفصال ربما يتمحور حول اختلاف فى الرؤى الفنية بين الطرفين، أو رغبة صابرين فى الانطلاق فى رحلتها الخاصة بالاعتماد على كلماتها وألحانها وغناها، مع معايشة جمهور يوما "حالة درامية" غير مسبوقة فور إعلان الثنائي الانفصال منذ عدة أشهر، وقررا إحياء حفل الوداع فى تونس يوم 11 يناير الماضى، واختتما جولات يوما الخارجية برحلة مغربية خلال عيد الحب، ليسدل الستار بها على مشوار أكثر من 3 سنوات حمل الثنائى فيها اسم "يوما".

ويبدو أن ملامح المشروع الجديد ظهرت جليًا فى أولى أغنيات زي "داويتنى" والتى ظهرت بشكل فيديو كليب لامست فيها قليلًا "عاطفة" كلمات أغاني يوما، ولكن هذه المرة بتوليفة موسيقية مغايرة تمامًا ستظهر تفاصيلها مع أغنية تلو أخرى ستظهر خلال الفترة المقبلة فرادى، تتبعها بإطلاق ألبومها الأول الرسمى الذى يحمل اسم مبدأى "فرتونة" أي "الحظ".