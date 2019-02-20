- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة الشابة ياسمينا علواني عبر حسابها الشخصي بموقع" تويتر" تغريدة تبعث بها برسالة للنادي الأهلي بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش 2-2.
وكتبت ياسمينا:"وعلى #الأهلى أن يتمسك بما أتاه الله من فرص".
يأتي ما كتبته ياسمينا بعد تعادل الزمالك وهزيمة بيراميدز بالأمس من نادي الجونة 2-1، ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري خلفًا للفريقين.
يُذكر أن النادي الأهلي يلعب حاليا مع نادي الداخلية في الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعادل الزمالك.. فنانة شابة توجه رسالة للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.