بعد تعادل الزمالك.. فنانة شابة توجه رسالة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الشابة ياسمينا علواني عبر حسابها الشخصي بموقع" تويتر" تغريدة تبعث بها برسالة للنادي الأهلي بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش 2-2.

وكتبت ياسمينا:"وعلى #الأهلى أن يتمسك بما أتاه الله من فرص".

يأتي ما كتبته ياسمينا بعد تعادل الزمالك وهزيمة بيراميدز بالأمس من نادي الجونة 2-1، ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري خلفًا للفريقين.

يُذكر أن النادي الأهلي يلعب حاليا مع نادي الداخلية في الدوري المصري.