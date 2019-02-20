شادي سرور يعلن عودته للفيديوهات الكوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الشاب شادي سرور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" منشورًا يعلن به عن عودته لتقديم الفيديوهات الكوميدية مرة أخرى. وكتب سرور: "‫الفيديوهات الكوميدية والهادفة هترجع،‬ أفضل مليون مره من زمان.‬" يُذكر أن الفنان شدي سرور أعلن من قبل اعتزاله ودخوله في حالة اكتئاب، بعدها أعلن تركه للإسلام، قبل أن يتراجع في فيديو اَخر .

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