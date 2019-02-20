هبة عبد الحكيم تنضم إلى ياسمين صبري في "حكايتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة هبة عبد الحكيم، الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام صورة تجمعها بالفنانة ياسمين صبري، لتعلن انضمامها إلى مسلسل "حكايتي". وكتبت هبة في تعليقها على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل (حكايتي) رمضان". مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري ومها أبو عوف وأحمد حلاوة ووفاء عامر وإدوارد وإسلام جمال، من إخراج أحمد سمير فرج.

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