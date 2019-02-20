مي عمر عن العمل السقا: "بتمثل وأنت مرتاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، الأربعاء، تغريدة تعلق بها على العمل مع الفنان أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة".

وكتبت مي: "الشغل مع أحمد السقا بيدي الممثل اللي قدامه مساحة إنه يعمل أحسن حاجة عنده، لأنك بتمثل وأنت مرتاح وشايف قدامك شخص بيحب ويحترم زمايله وعايزهم جامدين وناجحين جدًا".

وأضافت: "أحمد السقا عنده أصعب معادلة (قمة النجومية والاحتراف وقمة التواضع والاحترام في نفس الوقت) ربنا ينجحك يا سقا يا جدع".

ويصور السقا حاليا مسلسل "ولد الغلابة" من بطولته إلى جانب مي عمر وإدوارد وإنجي المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.