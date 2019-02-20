غدًا.. أنغام تكشف عن 4 أغان جديدة في حفل "هلا فبراير" بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تكشف المطربة أنغام ضمن الحفل الذي من المقرر أن تحييه غدًا الخميس في الكويت، عن ٤ أغان من ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وهي: "ياريتك فاهمني، هتقول لربنا إيه، حبايبنا وبقول نسياك".

يُقام الحفل على مسرح أوبرا الكويت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يُذكر أن الألبوم سيكون متاح ابتداءً من الليلة الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر على قناة "يويتوب" الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعلى تطبيق Deezer الإلكتروني.

يضم ألبوم "حالة خاصة جدًا" 14 أغنية، هي

"حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، "ياريتك فاهمني" كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع مادي، "هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، "حبايبنا" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك في أيامي" كلمات جمال الخولي، ألحان خالد عز، توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد العتباني، توزيع أحمد إبراهيم، "بقول نسياك" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبية، توزيع وليد فايد، "نزوة" كلمات سلطان صلاح، ألحان خالد عز، توزيع نادر حمدي، "بتوصفني بتكسفني" كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما، "هدنة" كلمات صابر كمال، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، "أساميك الكتيرة" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع مادي، "متطمنة" كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد إبراهيم، "ليلى" كلمات كاترين معوض، ألحان هشام بولس، توزيع طارق عاكف، "هبدأ من الأخر" كلمات عصام حسني، ألحان مصطفى العسال، توزيع كريم أسامة.

وقام أحمد إبراهيم بالإشراف الكامل على الألبوم وتسجيل صوت أنغام، وماستر الألبوم المهندس أمير محروس ستوديو MSound2

غلاف ألبوم "حالة خاصة جدًا" تم تصويره في لبنان مع المصور شربل بو منصور، بمشاركة عادل جمال المخرج الفني لغلاف الألبوم والفيديوهات التي صاحبت صدور الألبوم .

وظهرت أنغام من خلال صور الغلاف بإطلالة جديدة، تعاونت فيها مع خبيرة المكياج رولا رياشي، ومصفف الشعر اللبناني طوني مندلق.

وأشرف على إدارة أعمال الفنانة أنغام راندا رياض، ويشرف كلًا من محمد جمال وياسمين حامد على جميع مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بأنغام.