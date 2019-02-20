باسل خياط عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كتبت_ بوسي عبد الجواد

انضم النجم السوري باسل خياط، إلى لجنة تحكيم مسابقة الحريات وحقوق الإنسان، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ8 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في الفترة من 15 إلى 21 مارس المقبل، وتحمل اسم الشهيد الحسيني أبو ضيف والتي تعرض 10 أفلام .

وباسل خياط ممثل سوري، ولد في حي بغداد في العاصمة السورية دمشق عام 1977، بدأ التمثيل منذ أن كان في الثامنة من عمره حيث شارك في مسرح الأطفال وعندما تقدم لاختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية تم رفضه في المرة الأولى، كان من أعضاء اللجنة التي رفضته الفنان غسان مسعود، وهي اللجنة نفسها التي عادت وقبلته في العام التالي وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل على نحو مكثف في الدراما التلفزيونية السورية ولكن

كانت انطلاقته الفعلية عام 2000 من خلال مسلسل "أسرار المدينة"، ومن أعماله: "البواسل، بقعة ضوء،أبناء القهر,صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية,على حافة الهاوية)، كما شارك أيضا في الدراما المصرية في عدد من الأعمال الدرامية منها : "نيران صديقة، السيدة الأولى، مكان في القصر"، أما في السينما من أبرز أعماله فيلم "باب الشمس" والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي في عام 2004.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الحريات كل من: المخرج المصري سمير سيف، والناقد الفرنسي اوليفيه بارليه والمنتج والمخرج اللبناني سام لحود، والمخرج المصري شريف مندور.

ويعرض في مسابقة أفلام الحريات 10 أفلام وهي: "ألجانيش" إخراج ليا بلترام، وهو إنتاج

مشترك إيطاليا واثيوبيا، و"توب العيرة" إخراج لين الفيصل، وإنتاج الإمارات والاردن ولبنان، و"كفر ناحوم" نادين لبكي من لبنان، و"المغفرة" و"سر السلام" إخراج كاتسي لونج، وإنتاج الولايات المتحدة وروندا، و"بيت النهرين" إخراج مايا منير من سوريا، و"رحمة الادغال" إخراج جويل كراكيزي من روندا، و"سمكة ذهبية سمكة افريقية" وإخراج توماس جراند، إنتاج فرنسا والسينغال،و"تجربة قوس قزح" وإخراج كرستينا كالاس، وإنتاج الولايات المتحدة واليونان والمانيا، و"روبن" إخراج كيفن شموتسلر وتوبياس شموتسلر، مإنتاج المانيا وجنوب افريقيا، و"حلم الحب" إخراج آرتو جيليه، من بلجيكا، و"طفح الكيل" إخراج محسن البصري، من المغرب.

يذكر أن، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والخارجية ، والسياحة ، الشباب والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ، ونقابة المهن السينمائية، وتقام الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس المقبل، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني ، ورئيس شر هذه الدورة الفنان محمود حميده.