بالصور.. لاميتا فرنجية تتجول في صحراء الإمارات

لاميتا فرنجية

كتب - أحمد عمرو:

خطفت النجمة لاميتا فرنجية الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها في دبي، حيث نشرت بعض الصور لها أثناء زياترها لدولة دبي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لبنانية ولدت في عام 1981،

كما شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ثم أتجهت إلى عالم التمثيل سنة 2009، فشاكرت في أول بطولة لها من خلال مسلسل "عصر الحريم"، و تم عرضه عليشاشة قناة إل بي سي على، و بعدها شاركت رامز جلال في بطولة فيلم "حد سامع حاجة "، أشتهرت الفنانة لاميتا فرنجية في الوسط الفني بأدائها لأدوار الإغراء و الجريئة في السينما والتلفزيون.