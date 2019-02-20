بالصور.. لاميتا فرنجية تتجول في صحراء الإمارات

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خطفت النجمة لاميتا فرنجية الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها في دبي، حيث نشرت بعض الصور لها أثناء زياترها لدولة دبي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لبنانية ولدت في عام 1981،كما شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ثم أتجهت إلى عالم التمثيل سنة 2009، فشاكرت في أول بطولة لها من خلال مسلسل "عصر الحريم"، و تم عرضه علي
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