شاهد.. بيتر ميمي يكشف مشهد من "كلبش3"

كتبت_ بتول عماد:

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام"، صورة جديدة من كواليس الموسم الثالث من مسلسل "كلبش" ، وعلق بيتر علي الصورة قائلاً : " كلبش

الموسم الثالث ".

تدور احداث هذا الجزء حول استقالت الضابط "سليم الأنصاري" من وزارة الداخلية, ومن ثم يتجه لتأسيس شركة أمن، ويشاركه أكرم صفوان فيها،

حتى تظهر خلافات بينهم تتحول بعد ذلك إلى عداوة,المسلسل بطولة:أمير كرارة, هالة فاخر، بسنت شوقي, عمر الشناوي, أحمد التهامي، تأليف:باهردويدار، إخراج: بيتر ميمي.

جدير بالذكر أن مسلسل كلبش لقى إعجاب الكثير في جزئيه السابقين حيث كان من المسلسلات الأكثر مشاهدة في الموسم الرمضاني.