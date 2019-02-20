كتبت_إسراء البيهوني نشرت المطربة شرين عبدالوهاب، صورة جديدة لها برفقة بناتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهرت شيرين بالصورة وهي تضع مساحيق تجميل لبناتها مرددة: "انستجرام"، وظهرت شيرين بالصورة وهي تضع مساحيق تجميل لبناتها مرددة:"كل لحظة بقضيها مع بناتي بتكون عندي بالدنيا". جدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين ألبوم "نساي" الذي حققت نجاحا كبيرا من خلاله.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شيرين عبدالوهاب تضع مساحيق التجميل لبناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.