ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية كيف كانت ردّة فعل طفل وهو يشاهد فيديو كليب نجوى كرم؟ ما علاقة أصالة بزواج أنغام وأحمد إبراهيم السري؟ شمس الكويتية تثير الجدل وتستعرض هاتين الاطلالتين لها – بالفيديو هكذا علّقت سيرين عبد النور على صورة نانسي عجرم مع إبنتها جوهرة تنشر فيديو وهي تتلقى حقنة في مؤخرتها ..شاهدوه! خاص "الفن"- هذه حقيقة إحتراق منزل عبير شمس الدين لن تصدقوا مع من حبيب كلوي كارداشيان خانها لتنفصل عنه نهائيا المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": ما علاقة أصالة بزواج أنغام؟ وشمس الكويتية تثير الجدل بفستانها القصيرطلال مارديني..... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.