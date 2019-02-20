طلال مارديني.. شجّعه ياسر العظمة على الكتابة ونجا من الموت

ميرنا وليد - بيروت - يعد الممثل ​طلال مارديني​ من أهم الممثلين السوريين الشباب، ومن أكثرهم تسارعاً في الطريق نحو الشهرة.

وبرع في تقديم الكثير من الأدوار المتنوعة، إن كان في الكوميديا أو التراجيديا أو البيئة الشامية والتاريخية.

وبعيداً عن التمثيل، فإن طلال مارديني قدّم للدراما العديد من المسلسلات، باعتباره أحد أبرز الكتّاب الشباب.

14 عاماً

طلال مارديني من مواليد دمشق، تخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق.

كانت بداية مسيرته الفنية قبل 14 عاماً، وتحديداً عام 2005، من خلال المشاركة بمسلسلي "فسحة سماوية" و"قرن الماعز"، لتتوالى بعدها أعماله.

وشارك طلال مارديني خلال مسيرته في ما يقارب خمسين مسلسلاً، أبرزها "كسر الخواطر" عام 2006 و"بعد السقوط" و"أبو خليل القباني" و"رايات الحق" عام 2010 و"​أيام الدراسة​" و"رجال العز" عام 2011 و"زمن البرغوت" عام 2012 و"فتت لعبت" عام 2013 و"خان الدراويش" عام 2014 و" ​وعدتني يا رفيقي​ " عام 2015 و"​خاتون​" و" ​باب الحارة​ " عام 2016 و"وردة شامية" عام 2017 و"​هارون الرشيد​" و"سايكو" عام 2018.

في التأليف

وعلى صعيد الكتابة، في خزائنه ثمانية أعمال هي " أيام الدراسة " عبر جزأين، و"خاتون" بجزأين أيضاً، و"أحلى الأيام" و"فتت لعبت" و"رجال العز" و"حدك مدك".

بدأ طلال مارديني الكتابة بمسلسل "أيام الدراسة"، وكتب أيضاً عدة لوحات من مسلسل "بقعة ضوء" و"​مرايا​" (بعضها لم يقبل)، ثم كتب 3 حلقات من مسلسل "بعد السقوط".

اشتهر طلال مارديني بين الأوساط الشعبية بشخصية "غسان" في "أيام الدراسة"، والتي قال عنها إنها الأقرب لشخصيته الحقيقية، وأن هناك تشابهاً كبيراً بينهما باستثناء العلاقة مع العائلة حيث أن علاقته مع عائلته حميمة ومميزة جداً.

وأضاف: "شخصية "غسان" تشبهني كثيراً ، وهذا ما ساعدني بأداء هذه الشخصية التي قدمتها بطريقة صحيحة، وهي شخصية لم تكن غليظة وكانت مهضومة ولكني اقترحت على المخرج تعديلها، والحمد الله أنني وفّقت بتقديمها بشكل مميز".

فكرة مسلسله الأولى تكونت لديه من خلال مرحلة البكالوريا، وبدأ بكتابتها بعد عامين، وهي تجربته الأولى التي نقلها بحذافيرها والشخصيات الأساسية التي ذكرها بالعمل هي شخصيات واقعية كانت متواجدة معه فعلاً بمرحلة الدراسة.

​ياسر العظمة​

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وتحدث طلال مارديني عن الممثل السوري ياسر العظمة، صاحب سلسلة "مرايا"، فقال: "الأستاذ ياسر العظمة إنسان لطيف ومتواضع جداً وشخص قريب من الشباب، وهو أول من شجعني على الكتابة عندما كتبتُ عدة لوحات لـ"مرايا 2006" التي لم يتسن إنجازها، ولقد أعجب بلوحاتي وأخبرني بأن لدي الموهبة وبإمكاني تقديم شيء مميز في الكتابة وهذا الكلام أعطاني دفعة معنوية هامة جداً، ولقد شاركت بلوحتين بـ"مرايا 2006" إحداهما كانت مع الأستاذ ياسر العظمة بعنوان "أرجوك لا تخجلني"، و"مرايا" أعتبرها بمثابة معهد عالي للشباب وواجهة رائعة للدراما السورية".

إصابة

تعرّض طلال مارديني لكسر في يده وإصابة شديدة في رقبته، بعد سقوطه عن الحصان في كواليس تصوير مسلسل " هارون الرشيد "، حيث شارك بشخصية "الفضل بن الربيع" والمعروف تاريخياً بأنه وزير هارون الرشيد.

وكتب مارديني على مواقع التواصل الاجتماعي حامداً الله أنها انقضت عند هذه الإصابة، التي يحتاج معها لوقت من الراحة حتى يستعيد عافيته، وقدرته على مواصلة التصوير.

موقف طريف

في أحد لقاءاته الصحفية، تحدث طلال مارديني عن موقف طريف صادفه، فقال: "خلال تصوير مسلسل "رجال العز" وقع إياد أبو الشامات عن الحصان، كنتُ أنا بجانبه عندما اصطدم حصانه بحصان رشيد عساف، فوقع وصار الحصان يضربه وصرتُ أضرب الحصان ليبتعد عن إياد، لكن الطريف في ذلك أننا نسينا إياد بالمستشفى وصورنا من دونه المشهد الختامي والأخير لأنه كان من المفروض أن يكون متواجداً ليسلم سيف الزعامة".

طلال مارديني وحقيقة زواجه من ​جيني إسبر​

فاجأت الممثلة السورية جيني إسبر محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة لها مع طلال مارديني، وأشارت إلى أنّها تلقت عرضاً للزواج من قبله. وأرفقت إسبر الصورة بتعليق جاء فيه: "طلب ايدي شو رأيكون وافق ولا لا؟". لكن إسبر عادت وأوضحت أنها لم تكن جدية بالمنشور الذي نشرته، بل كان على طريقة المزاح مع متابعيها.

معلومات قد لا تعرفونها عن طلال مارديني

يعتبر طلال مارديني متابع لكرة القدم، ويتابع محلياً نادي الوحدة، وعالمياً إي سي ميلان، ومنتخبه المفضل إيطاليا.

يعتبر الممثل السوري ​قصي خولي​ من أقرب الأصدقاء لطلال مارديني، ويعتبره بمثابة أخ.

برأي طلال مارديني فإن الحظ يلعب دوراً كبيراً في مشوار الممثل ونجاحه، وأكثر صفة على الممثل التمتّع بها هي الذكاء.

نجا طلال مارديني ​ من الموت، أثناء تأدية أحد مشاهد المسلسل الشامي "خاتون".