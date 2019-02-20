عبير وجورج نعمة وأشقاؤهما يقدمون الفن اللبناني بأجمل صورة

ميرنا وليد - بيروت - فكرة جميلة وحلقة رائعة جمعت الفنانة ​عبير نعمة​ وشقيقها الفنان ​جورج نعمة​ واشقاءهما عبير وليال ومنال وايلي وجورج وغادة ونسرين وزياد في حلقة فنية بامتياز من برنامج "​بيت الكل​" .

وغاب عن الحلقة شقيق عبير وجورج جاد بسبب ظرف خاص.

كل هذه العائلة تتمتع بأصوات رائعة متمكنة وقد أطلوا في البرنامج الذي يقدمه عادل كرم كل جمعة وقدموا معا لوحة فنية رائعة للمشاهد اللبناني العربي.

وقد ورث أفراد عائلة نعمة الموهبة الفنية من والدهم طوني المتقاعد من الجيش اللبناني الذي كان يعزف العود ويغني لهم في المنزل.

مهرجان فني بحضور هذه الاصوات الرائعة ويجب على الساحة الفنية ان تتسع لهم جميعا "حتى واذا كانت ضيقة" فلتستغني عن الدخلاء ليكون للمتمكنين مساحة اكبر فيها. قدموا معا أغنية "حلوة ويا نيالها"لزكي ناصيف، وعلى طريقته الخاصة راح كل شخص منهم يقدم مقطعا باتحاد رائع ليس عائلي فقط بل فني.. هذه صورة جميلة عن لبنان وهذا الفن اللبناني الحديث.