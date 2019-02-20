مروة نصر تعرّضت للسحر والشعوذة.. ومُنعت من الغناء بسبب جنسيتها

ميرنا وليد - بيروت - ولدت الفنانة المصرية ​مروة نصر​ في القاهرة يوم 24 حزيران/يونيو عام 1989. أحبت الموسيقى منذ صغرها فبدأت بعزف العود في سن مبكرة، بعد أن لاحظ أهلها موهبتها المميزة.

إنضمت مروة نصر إلى المعهد العالي للموسيقى، وأتمت فيه دراستها الموسيقية وأتبعتها أيضاً بدروس في الصوت.

البداية من "​ستار أكاديمي​"

إشتركت مروة نصر في برنامج "ستار أكاديمي"، الموسم الثالث، عام 2006، ورغم أنها لم تحصل على اللقب إلا أن مشاركتها لم تكن عابرة.

وبعد "ستار أكاديمي"، بدأت العمل الإحترافي وأطلقت أكثر من أغنية منفردة، ففي عام 2009 أطلقت أول ألبوم لها بإسم "سنين"، وتضمن الألبوم 9 أغنيات منوّعة.

وقد صوّرت منه بطريقة الفيديو كليب أغنية "نفسي"، من إخراج ​محمد حمدي​، وأغنية "الله يسامحني" من إخراج ​محمد بكير​.

عام 2010 أطلقت مروة نصر أغنية "حبيت الدنيا"، وتعاونت للمرة الثانية في تصوير الفيديو كليب، مع المخرج محمد بكير.

عام 2011 أطلقت أغنية "أرض واحدة"، ثم أعقبتها بسينغل ثانية بإسم "متشكرة"، تعاونت فيها مع المخرج محمد يونس لتصوير الفيديو كليب.

عام 2012 أطلقت ثاني ألبوماتها بإسم "واحدة بس"، وصورت أول أغانيها منه وهي "بيت واحد"، مع المخرج شادي عبد العليم.

وعام 2014 طرحت مروة نصر ألبوماً جديداً يحمل إسم "أحسن حالاتي"، تعاونت فيه مع الكثير من الكتاب والملحنين.

ومن أعمالها: " حب قديم "، "في أيامنا" - من فيلم نورت مصر ، " بعدك ماليش " - من فيلم نص جوازة ، "حكايات بنات"، "بحبك"، "ذكرى جميلة" ، "وعدتك"، "مش ندمانة"، "مين دة اللي رافضني"، "أهم يوم".

حياتها الخاصة

تزّوجت مروة نصر من المنتج المصري ​محمد علام​ عام 2012، في حفل حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني والمجتمع، ولهما بنت إسمها "كندة".

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وتحدثت مروة نصر في مقابلة تلفزيونية عن إبنتها "كندة"، وإعترفت بأن والدتها هي التي تقوم بتربيتها، قائلة: "أريد أن تتربى ابنتي مثلما ربتني والدتي".

كما إعترفت مروة نصر بأن إبنتها كندة تمتلك صوتاً جيداً جداً، إلا أنها لا تفضل دخولها الوسط الفني وتريدها أن تدرس الطب.

وعن زوجها محمد علام، قالت: "إننا نحترم بعضنا البعض ولا يتدخل أحد في شغل الآخر".

مروة نصر تنجو من الموت

نجت مروة نصر وزوجها محمد علام من الموت في عام 2015، حيث تعرّضا لحادث سير، ونشرت صورة للسيارة المتضررة، وبدا من الأضرار أن الحادث لم يكن كبيراً.

وكتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الحمد لله خرجت من حادثة موت وأدى العربية الجديدة لسة معلقتش نمر حتى الحمد لله على كل حال أنقذنا ربنا أهم حاجة أنا ومحمد".

حقيقة منعها من الغناء بسبب جنسيتها

تحدثت مروة نصر عن اتهامها بأنها غير مصرية، وذلك بعد منعها من الغناء خلال حفل لها بمناسبة عيد الحب في أحد الفنادق عام 2017، بسبب حملها للجنسية المغربية.

وحول ملابسات الحادث، قالت مروة نصر إنها فوجئت بمنع حفلها وهي في طريقها إلى الفندق، كما تم تقديم بلاغ ضدها لنقابة الموسيقيين للتحقيق في تهربها من أداء الرسوم المخصصة للفنانين الأجانب، كونها تحمل الجنسية المغربية أو اللبنانية.

وقالت إن المشكل الغامض الذي تعرضت له، كان وراءه أشخاص لا يريدون لها أن تشارك في حفلات، مؤكدة أنها بصدد تجديد انخراطها بنقابة الموسيقيين في مصر، كما أنها قدمت أوراقها الثبوتية التي تنفي حملها لجنسية غير الجنسية المصرية.

مروة نصر تتعرض للسحر والشعوذة

صدمت مروة نصر متابعيها بكشفها عن تعرضها للسحر، حيث نشرت صورة ظهر فيها بعض أعمال السحر التي عثرت عليها في منزلها، وكانت عبارة عن أوراق بيضاء كتب عليها بالأحمر بالإضافة على صورة شخصية لها كتب عليها أيضاً، وكذلك ورقة ملفوفة على شكل مثلث المعروفة بأوراق السحر.

وعلّقت مروة نصر على الصورة، قائلة: "لقيتهم في بيتي ومش عارفة أعمل فيهم ايه".